СМИ: рэпер DMX скончался
Известный американский рэпер DMX скончался в возрасте 50 лет.Он был госпитализирован 2 апреля с сердечным приступом. Причиной которого, предположительно, стала передозировка наркотиками.
9 апреля на протяжении всего дня приходили не подтвержденные данные о смерти артиста. Менеджер рэпера Стив Рифкинд в своем Instagram выложил обращение к поклонникам, распространявшим слухи о смерти DMX.
«Люди, пожалуйста, прекратите распространять слухи. DMX по-прежнему жив. Да, он подключен к аппарату жизнеобеспечения. Дайте его семье провести спокойно хотя бы ночь», — сказал он в своем микроблоге.
По сообщениям СМИ, состояние рэпера не улучшилось, решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения врачи оставили за семьей артиста.
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