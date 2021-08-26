СМИ: группа ABBA планирует выпустить пять новых песен впервые за 39 лет
Легендарный шведский квартет ABBA намерен представить пять новых треков после 39-летнего перерыва, сообщает The Mirror.
По информации британского издания, премьера новых песен состоится в Лондоне 2 сентября.
Выступление коллектива пройдёт в специально построенном театре. Частью шоу «Abba Voyage» станут «голограммы», изображающие молодых Агнету Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. По данным таблоида Sun, в шоу также будут задействованы двойники исполнителей.
Ранее появилась информация, что ABBA планирует представить две композиции - I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, сообщает RT. Однако из-за пандемии премьеру пришлось отложить в качестве благодарности за терпение легендарная четвёрка презентует сразу пять треков.
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