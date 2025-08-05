«Смешарики» записали совместную песню с группой Ay Yola

В основе трека хит группы Homay, который вышел 14 марта 2025 года, став настоящим этно-поп хитом. В обновленной версии песни можно будет услышать фрагменты из эпизода «Сокровище». В этой серии Смешарики рассказывают про богатства и традиции Башкортостана.

Как подчеркнули музыканты, «Смешариков» и группу роднит просветительная деятельность, ведь Ay Yola в своем творчестве продвигают ценности и традиции башкирского народа.

Новая песня станет доступна для прослушивания 15 августа, одновременно с этим будет представлен и клип.

В середине июля «Смешарики» также выпустили новый музыкальный альбом из ремиксов легендарной музыкальной темы «Погоня». Впервые композиция прозвучала в мультсериале в 2004 году, а настоящим хитом стала после серии «Большие гонки» 2005 года, передает «Радиоточка НСН».



