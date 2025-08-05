«Смешарики» записали совместную песню с группой Ay Yola
«Смешарики» представят новую композицию «Башкирский мёд (Homay)» вместе с группой Ay Yola из Башкортостана, сообщает пресс-служба лейбла Riki Music.
В основе трека хит группы Homay, который вышел 14 марта 2025 года, став настоящим этно-поп хитом. В обновленной версии песни можно будет услышать фрагменты из эпизода «Сокровище». В этой серии Смешарики рассказывают про богатства и традиции Башкортостана.
Как подчеркнули музыканты, «Смешариков» и группу роднит просветительная деятельность, ведь Ay Yola в своем творчестве продвигают ценности и традиции башкирского народа.
Новая песня станет доступна для прослушивания 15 августа, одновременно с этим будет представлен и клип.
В середине июля «Смешарики» также выпустили новый музыкальный альбом из ремиксов легендарной музыкальной темы «Погоня». Впервые композиция прозвучала в мультсериале в 2004 году, а настоящим хитом стала после серии «Большие гонки» 2005 года, передает «Радиоточка НСН».
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