Слушатели «НАШЕго Радио» совершат «вояж» по Волге

Самым внимательным и удачливым слушателям «НАШЕ Радио» сделает уникальный подарок. 18 октября победители конкурса, который проходил в эфире утреннего шоу «Подъемники», отправятся вместе с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым под занавес судоходного сезона в тур по Волге «НАШ ВОЯЖ. КРУИЗ». В компании с популярными радиоведущими счастливчики отправятся до старинного Углича на четырехпалубном теплоходе «Александр Радищев».

Во время тура в один из древнейших городов России, который был основан в 937 году, путешественники познакомятся с ансамблем древнего Угличского кремля, полюбуются шедевром русского зодчества – знаменитой на весь мир красивейшей церковью Царевича Димитрия на Крови, построенной на месте гибели маленького заложника больших политических страстей, увидят чудом сохранившиеся с XV века великолепные Княжеские палаты, Богоявленский зимний собор и многое другое.

Продолжится вояж знакомством с очаровательным Калязиным. Под воды Угличского водохранилища уходят почти две трети цветущего города, поэтому Калязин называют сейчас "новой русской Атлантидой": здесь осталась только колокольня Никольского собора – всемирно известный символ города.

Ну и, конечно же, какой круиз на теплоходе без развлекательной программы, розыгрышей и приятных сюрпризов? Их, со своей стороны, счастливчикам - слушателям обещают «капитаны радиоволн».

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