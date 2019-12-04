«СЛОТ» сняли клип на «жесткую» песню о Москве
Подробности о видео рассказал Игорь Кэш Лобанов.
Группа «СЛОТ» опубликовала новое лирик-видео на сингл «Москва». Песня вышла в ноябре, ее уже презентовали на концерте в Санкт-Петербурге, а на днях сыграют и в столице. Лирик-видео – это видеоряд, в котором представлен текст песни. Игорь Кэш Лобанов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что с темой любви этот лирический термин не связан – по крайней мере, в случае сингла «Москва» группы «Слот». Подробности – только на НСН.
«Какая любовь? Это жесткая песня. История человека, который приехал в каком-то молодом возрасте в Москву, оказался в этом месиве, где надо как-то цепляться. И вот про взаимоотношения с мегаполисом этот трек. Поэтому он жесткий», - подчеркнул артист.
Посмотреть видео на песню «Москва» можно прямо сейчас.
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