Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
Умер композитор и музыкант Олег Парастаев, написавший шлягер «На заре», который исполняла отечественная группа «Альянс».
Известие о кончине музыканта, ушедшего из жизни в 61 год, сообщается в аккаунте Парастаева в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что он скончался утром 20 июня.
«Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!» - сказано в сообщении.
Отмечается, что дата и время панихиды станут известны позднее.
Олег Парастаев был одним из музыкантов группы «Альянс», для которой в 1987 году написал хит «На заре». О реставрации клипа, ранее никогда не выходившего на экраны, Парастаев рассказал в апреле 2019 года и разместил на своем канале в YouTube.
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