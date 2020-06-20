Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев

Известие о кончине музыканта, ушедшего из жизни в 61 год, сообщается в аккаунте Парастаева в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что он скончался утром 20 июня.

«Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!» - сказано в сообщении.

Отмечается, что дата и время панихиды станут известны позднее.

Олег Парастаев был одним из музыкантов группы «Альянс», для которой в 1987 году написал хит «На заре». О реставрации клипа, ранее никогда не выходившего на экраны, Парастаев рассказал в апреле 2019 года и разместил на своем канале в YouTube.

