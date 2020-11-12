Синглы с нового альбома AC/DC прозвучат в эфире Rock FM

Предстоящие выходные на Rock FM пройдут под знаком культовой австралийской рок-группы AC/DC. В пятницу, 13 ноября, выйдет в свет её новая пластинка «Power Up», а уже в субботу и воскресенье все 12 синглов с неё можно будет услышать в эфире радиостанции.

Песни для альбома «Power Up» были записаны основателями группы, Ангусом и Малкольмом Янг, в 2008 году во время работы над пластинкой «Black Ice». Новая пластинка станет первой для AC/DC с 2014 года. Она также знаменует собой возвращение басиста Клиффа Уильямса, вокалиста Брайана Джонсона и барабанщика Фила Радда.

«Power Up» - 17-й альбом в дискографии австралийского коллектива. Его продюсером выступил Брендан О'Брайен, ранее работавший над двумя другими альбомами AC/DC. Первый сингл с новой пластинки - «Shot in the Dark» - был представлен в октябре. Второй, «Realize», появился на музыкальных площадках накануне — буквально перед выходом альбома.

