Шоу «Подъёмники» выйдет в эфир из горной студии в Красной поляне

Ведущие утреннего шоу «Подъёмники» Таня Борисова, Игорь Паньков и Александр Бон на «НАШЕм Радио» выйдут в эфир с горнолыжного курорта Красная Поляна. Выездная студия будет работать в течение пяти дней, начиная с 1 марта, уточнили представители радиостанции.

«Это как раз тот случай, когда гора не идет к Магомету, а Магомет идет к горе. И мы эту гору свернем. Это же многослойный торт: солнце, небо, горы, небо, солнце. И мы дадим нашим слушателям возможность его откушать», - отметил Александр Бон.

Ведущие утреннего шоу эфира покатаются в упряжке с собаками, полетают на воздушном шаре, попробуют покорить горы, освоят лыжи и сноуборд. О своих приключениях они расскажут в эфире с 7 до 11 часов утра по московскому времени. Слушатели радиостанции также смогут прийти в студию по адресу: улица Горная карусель, 5 и сделать памятные фото с «Подъемниками».

Видеоотчеты из выездной студии, с экскурсионной программы и вечерних развлечений НАШИх ведущих можно будет посмотреть в Instagram и на YouTube-канале «НАШЕго Радио».

