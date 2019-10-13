Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»
13 октября 201912:39
Музыкант Сергей Шнуров рассказал о том, чем займется после окончания прощального тура группировки «Ленинград». Он сообщил, что давать публичных концертов больше небудет. Об этом артист заявил после финального выступления коллектива на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 12 октября.
Кроме того, Шнуров рассказал, что всегда найдет, чем заняться. В частности, он напомнил, что в мире не прочитано и не написано много книг.
Напомним, что в марте этого года стало известно, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
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ФОТО: Фотограф: Евгений Рудницкий
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