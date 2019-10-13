Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров рассказал о том, чем займется после окончания прощального тура группировки «Ленинград». Он сообщил, что давать публичных концертов больше небудет. Об этом артист заявил после финального выступления коллектива на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 12 октября.

Кроме того, Шнуров рассказал, что всегда найдет, чем заняться. В частности, он напомнил, что в мире не прочитано и не написано много книг.

Напомним, что в марте этого года стало известно, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.



