Шклярский рассказал, как мерз на съемках нового клипа

Группа «Пикник» представила клип на песню «Лиловый корсет» из нового альбома «В руках великана». Режиссёром мистической истории стала Ольга Твайлайт, а сюжет видео переплетён с сюжетом её короткометражного фильма «Корсет». В главных ролях снялись сами музыканты «Пикника», а ещё актриса Елена Газаева – звезда мюзикла «Бал вампиров». Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказали, что локацию для съёмок стимпанк-видео выбрали соответствующую: один из самых мистических особняков Петербурга. Подробности – только на НСН.

«Это особняк Брусницыных, семьи, которая занималась кожевенным делом»,- пояснил Марат Корчемный.

«Там было зеркало Дракулы, в котором пропадали люди, даже которые не верили в Дракулу. К счастью, это зеркало сейчас убрали. Снимали мы очень долго, света в особняке не было, не было отопления, были только генераторы», - рассказал Эдмунд Шклярский.

«Из чего мы делаем вывод, что во время съемок Эдмунда больше интересовали бытовые вопросы, а не художественные», - съерничал Марат Корчемный.

Услышать песню вживую можно будет уже скоро: «Пикник» отправился в тур с новой концертной программой «В руках великана». В Санкт-Петербурге концерт пройдёт 29 октября в БКЗ «Октябрьский», а в Москве – 8 ноября в Крокус Сити Холле.

