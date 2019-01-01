Шахрин рассказал, почему всегда фотографируется с людьми в аэропортах
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, как относится к своей известности. В интервью газете «Известия» музыкант признался, что она его абсолютно не раздражает.
По его словам, уровень популярности его «абсолютно устраивает». Он рассказал, люди узнают его на улице, в кафе с ним выходят знакомиться шеф-повара, дома с удовольствием здоровается консьержка и дворник, а также приветствуют люди на парковке.
По словам Шахрина, случаются также «досадные моменты». Они происходят, например, рано утром в аэропорту.
«В пять утра приезжаешь в аэропорт абсолютно не выспавшийся, а люди просят сфотографироваться. Не очень хочется это делать в таком состоянии, но я совершаю над собой усилие — понимаю, что даже очень неудачная моя фотография не испортит популярности группы», - рассказал Шахрин.
Ранее Владимир Шахрин рассказал журналистам об инциденте на борту самолета во время перелета из Новосибирска и Екатеринбург.
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