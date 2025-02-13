Сергей Головня выступит к рамках проекта «Джаз на воде»
Сергей Головня выступит в четверг, 13 февраля, в рамках проекта в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.
Сергей Головня - российский музыкант, саксофонист, композитор, арт-директор международного джазового фестиваля «Koktebel Jazz Party» прекрасно известен джазовому миру как блестящий импровизатор, виртуоз, композитор и аранжировщик. Это опытный мастер, обладающий безупречным чувством стиля, исполнительским мастерством и неординарным музыкальным мышлением. Сотрудничал с выдающимися американскими мастерами джаза — Johnny Griffin, Eddie Henderson, James Spaulding, Lew Soloff, Lew Tabackin, Deborah Brown, Randy Brecker, Ron Carter и многими известными российскими музыкантами.
"Я исполню для вас самые красивые мелодии. Очень хочу порадовать вас в этот вечер. Поднять вам настроение. Не пропустите, до скорой встречи!", - сказал артист.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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