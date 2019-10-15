Семья Валентины Толкуновой судится с травести-двойником артистки
Братья умершей девять лет назад заслуженной артистки Валентины Толкуновой Сергей и Владимир подали в суд иск на Павла Богданова, который более известен, как травести-двойник певицы Пелагея Бабкина. Родственники в своем заявлении попросили сотрудников прокуратуры разобраться и привлечь к уголовной ответственности «пародиста», пишет сайт KP.Ru.
Уточняется, что двойник ездит по стране с травести-шоу. Богданов выступает на специфических вечеринках, которые называются «голубые вечера» и «Lovegay Party». Сам Павел Богданов называет себя официальным двойником Толкуновой и считает, что как две капли воды похож на звезду советской эстрады.
Известно, что родственники народной артистки планируют привлечь «артиста» к уголовной ответственности за незаконное использование интеллектуальной собственности.
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