Слэм, угар и слабая доля: Пневмослон готовит «феерию» на сценах трех городов
11 октября 202415:42
Александра Веснина
Пять концертов группы «Пневмослон» состоятся в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, рассказал НСН фронтмен коллектива Олег Степанов.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон и Нейромонах Феофан, рассказал НСН о грядущих концертах рок-группы «Пневмослон» в трех городах России и пообещал зрителям «максимум энергии, слэма и угара».
«В этом октябре мы дадим пять концертов в трех городах. Программа называется «Небо и Земля». В Екатеринбурге и Питере мы разбили программу на два дня – 11 и 12 октября в TELECLUB и 18 и 19 октября в клубе А2 соответственно. В программу «Небо» войдут песни на более глобальные и, насколько мы можем себе позволить, возвышенные темы, а «Земля» – это конкретные такие песни про жизнь, бытовуху и все такое приземленное. Это два разных по настроению и наполнению вечера, поэтому если хотите полного погружения, то настоятельно советую брать билеты и туда, и туда. Москва показала свою стойкость в восприятии прекрасного, и мы решили, что москвичи вполне осилят всё за один день – 26 октября в VK Stadium. Но чтобы не было перенасыщения, мы дадим возможность в середине концерта выдохнуть, попить водички, подышать свежим воздухом, а потом с новыми силами ринуться на танцпол. От себя, как и всегда, обещаем максимум угара, энергии, слэма, дудок, баса и слабой доли. А наш крутейший фан-клуб «Браконьеры» уже готовит что-то феерически крутое, сами ждём с нетерпением», - сказал собеседник НСН.
Ранее Степанов рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме коллектива «Шесть». Музыкант признался, что гордится новым альбомом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru