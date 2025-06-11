Sakhra и Евгений Абрамов выступят в проекте «Джаз на воде» 12 июня

Аранжировщик, пианист, композитор, автор музыки для театра и кино Евгений Абрамов основал проект Sakhra в 2014 году. Абрамов сотрудничал со многим российскими эстрадными и джазовыми звездами, он участник и лауреат международных фестивалей UralTerra Jazz, Big Sky, «Уральская ночь музыки», «Тримурти», «Вокруг света» и «Мир Сибири». В прошлом году музыканты выпустили балладный альбом «Невский дождь» и готовят к выпуску новый диск «Blue Sleaves».

«Для нас большая радость провести концерт в таком необычном месте и делиться со зрителями нашей музыкой, в которой переплетаются классика, электроника и этника. Это будет особенный вечер, наполненный эмоциями, импровизацией и теплым общением. Ждем каждого из вас – давайте вместе создадим незабываемые моменты под звуки джаза», – отметили участники коллектива.

