Sakhra и Евгений Абрамов выступят в проекте «Джаз на воде» 12 июня
Группа Sakhra и Евгений Абрамов примут участие в проекте Радио JAZZ 89.1 FM и флотилии «Рэдиссон Ройал» «Джаз на воде». Их выступление состоится 12 июня.
Слушатели насладятся звучанием классического фортепианного трио и современных этнических и электронных инструментов, они отправятся в удивительное путешествие от энергичной западной музыки до глубокой медитативности Востока. Совместный джазовый сет с перкуссионистом Андреем Танзю придаст выступлению уникальный колорит.
Аранжировщик, пианист, композитор, автор музыки для театра и кино Евгений Абрамов основал проект Sakhra в 2014 году. Абрамов сотрудничал со многим российскими эстрадными и джазовыми звездами, он участник и лауреат международных фестивалей UralTerra Jazz, Big Sky, «Уральская ночь музыки», «Тримурти», «Вокруг света» и «Мир Сибири». В прошлом году музыканты выпустили балладный альбом «Невский дождь» и готовят к выпуску новый диск «Blue Sleaves».
«Для нас большая радость провести концерт в таком необычном месте и делиться со зрителями нашей музыкой, в которой переплетаются классика, электроника и этника. Это будет особенный вечер, наполненный эмоциями, импровизацией и теплым общением. Ждем каждого из вас – давайте вместе создадим незабываемые моменты под звуки джаза», – отметили участники коллектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В школах России могут повысить возраст предоставления бесплатного питания
- Ким Чен Ын передал Путину поздравление с Днем России
- Институт PRIO зафиксировал в мире рекордное число вооруженных конфликтов
- Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
- Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о фейках
- Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной
- Россиянам объяснили, почему майнинг криптовалюты является рискованным бизнесом
- Песков: Снижение потолка цен на нефть не способствует стабилизации рынка
- Вучич приедет на Украину впервые с начала СВО
- Леонид Волков заочно получил 18 лет лишения свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru