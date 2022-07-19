«Рынок перекошен»: Легостаев заявил, что с культурой воевать бессмысленно

На российском музыкальном рынке становится все меньше конкуренции из-за ряда запретов, заявил музыкальный критик, журналист Илья Легостаев в пресс-центре НСН.

«Мы хорошо видим по ситуации этого лета, что у нас нет гастролеров и нет своих артистов, которые могли бы дать большие концерты, именно поэтому такой вот перекос. Би-2, «Руки вверх», Лепс дали аншлаговые выступления в Лужниках, что было бы вряд ли возможно, если бы была какая-то конкуренция. Это перекошенный рынок, как советский магазин. Мы берем то, что дают, дождемся осени, может кто-то поймет, что с культурой воевать бессмысленно», - отметил он.

Необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний, заявил ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН.

