Россиянка Виктория Добровольская стала первой женщиной-дирижером в истории Бахрейна.

В начале февраля симфонический оркестр из Санкт-Петербурга под управлением Добровольской выступил на сцене Национального театра Бахрейна вместе с арабскими музыкантами. Российских музыкантов пригласил известный бахрейнский композитор Фахид Альхан.

«Я искренне надеюсь, что сегодня музыка сотворит чудо, на которое способна только она, ведь именно музыка - это душа человека, которая имеет ни национальности, ни пола», - сказала дирижер.

Во время приветственной речи Добровольская поблагодарила Альхана за приглашение и восхитилась его композицией, которую сыграл оркестр. Добровольская дирижировала первую часть концерта.

Ранее стало известно, что Мариинский театр 25 февраля впервые представит в Красноярске оперу Джоаккино Россини «Золушка», артисты выступят с Красноярским академическим симфоническим оркестром на сцене филармонии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

