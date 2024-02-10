Россиянка Виктория Добровольская стала первой женщиной-дирижером в истории Бахрейна
Россиянка Виктория Добровольская стала первой женщиной-дирижером в истории Бахрейна.
В начале февраля симфонический оркестр из Санкт-Петербурга под управлением Добровольской выступил на сцене Национального театра Бахрейна вместе с арабскими музыкантами. Российских музыкантов пригласил известный бахрейнский композитор Фахид Альхан.
«Я искренне надеюсь, что сегодня музыка сотворит чудо, на которое способна только она, ведь именно музыка - это душа человека, которая имеет ни национальности, ни пола», - сказала дирижер.
Во время приветственной речи Добровольская поблагодарила Альхана за приглашение и восхитилась его композицией, которую сыграл оркестр. Добровольская дирижировала первую часть концерта.
Ранее стало известно, что Мариинский театр 25 февраля впервые представит в Красноярске оперу Джоаккино Россини «Золушка», артисты выступят с Красноярским академическим симфоническим оркестром на сцене филармонии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Виктория Добровольская стала первой женщиной-дирижером в истории Бахрейна
- Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга
- Sony Music выкупила большую часть каталога Майкла Джексона за 600 млн долларов
- Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии
- ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского
- Культурный проект «Эволюция» отправится в тур по России
- Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
- СМИ: ВС РФ начали использовать системы Starlink на Украине
- Дотянулись до звезд: Артисты платят налоги ради чистой репутации
- США нанесли серию ударов по Йемену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru