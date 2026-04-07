Россияне стали чаще слушать шансон

В 2026 году спрос на русский шансон в России вырос на 21% с начала года, говорится в исследовании сервиса «КИОН Музыка», результаты которого есть у НСН. Анализ охватывал первые три месяца 2026 и 2025 годов и был приурочен ко дню рождения Михаила Круга (7 апреля).



Среди треков, которые стали слушать чаще, — «Московская песня» Сергея Трофимова, «Запахло весной» группы «Бутырка» и «Джульетта и вор» Мафика. Самой популярной композицией в жанре стала «Джульетта и вор» (Мафик), второе место заняла лирическая запись «Я ревную тебя» в исполнении Кати Огонёк, а третье — «Московская песня» Сергея Трофимова.



В десятку самых прослушиваемых песен шансона также вошли «Город Сочи» Сергея Трофимова, «Осень жизни» Владимира Асмолова, «Запахло весной» группы «Бутырка», легендарный хит «Владимирский централ» Михаила Круга, «Человек в телогрейке» Ивана Кучина, «Пьяна вишня» Виктора Королёва и композиция «Радовать» Анатолия Днепрова.



Основная аудитория жанра — люди в возрасте от 35 до 44 лет, которые лидируют по числу прослушиваний. На втором месте — слушатели в возрасте от 45 до 54 лет, а замыкает тройку контингент в возрасте от 25 до 34 лет. По географии наибольшая активность прослушиваний зафиксирована в Якутии, Краснодарском крае и Свердловской области.

Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал НСН, что молодежь «раскрутила» шансон в соцсетях «по приколу», снимая вирусные ролики, которые завирусились.

