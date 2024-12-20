Россияне за год потратили на поддержку музыкантов более 70 миллионов рублей

По итогу 2024 года россияне потратили на поддержку музыкантов на краудфандинговой платформе Planeta.ru свыше 70 миллионов рублей.

«С начала года это сделали почти 11 тысяч человек, и общая сумма сбора на музыкальные проекты лидирует среди других категорий инициатив», – сообщил основатель экосистемы Федор Мурачковский.

Самым популярным музыкальным краудфандинговым проектом, начавшимся в октябре 2024 года, стала инициатива группы ДДТ по лимитированному выпуску шести альбомов на виниле. На данный момент собрано почти 19 миллионов рублей. Участники проекта за вклад в инициативу получат цифровые копии шести альбомов коллектива, а также виниловые пластинки, в том числе с автографами Юрия Шевчука. Проект завершится в марте 2025 года.

Второе место по объему собранных средств в 2024 году занял проект группы «Ария», запущенный в ноябре 2023 года и завершенный в феврале 2024 года. Коллектив собрал более 10 миллионов рублей, деньги были потрачены на монтаж полноценного фильма по итогам концерта, который прошел в столице 21 октября 2023 года.

Проект группы «Lumen», запущенный в 2024 году, за два месяца набрал свыше 4,7 миллиона рублей. Музыканты запустили проект, чтобы заработать на проведение двух концертов с симфоническим концертом в Москве и затем выпустить видеоверсию.

Краудфандинговый проект группа «Формация НУКИ», запущенный в июле 2024 года, был направлен на запись, сведение, мастеринг и выпуск нового альбома. За три месяца инициативу собрала почти четыре миллиона рублей, что составило 196% от изначально заявленной суммы.

Также в пятерку лидеров среди музыкальных проектов 2024 году, размещенных на Planeta.ru, вошла инициатива группы «Заточка». Музыканты объявили сбор на съемку клипа к главной песне альбома «Острые края», с апреля по июнь им удалось собрать около 3,5 миллиона рублей.

При этом объем сборов на музыкальные проекты составил почти треть от общей суммы, которая была собрана в 2024 году. На втором месте по объему поддержки проекты, связанные с литературой и журналистикой, собравшие более 40 миллионов рублей.

