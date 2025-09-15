Гонорар в 30 млн рублей за концерт – большая сумма, но многие забывают, что артист не кладет себе в карман все заработанные миллионы, а делит прибыль со своей огромной командой. Об этом НСН напомнил юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков.

Группа «Тату» может получить доход в размере около 30 миллионов рублей от продажи билетов на свой первый за долгое время московский концерт, сообщает Telegrаm-канал SHOT. Уточняется, что сейчас реализовано уже более половины всех билетов. Мероприятие запланировано на конец октября, и ожидается, что оно пройдёт при полном аншлаге — количество зрителей составит около четырех тысяч человек. Стоимость билетов варьируется от пяти до 30 тысяч рублей. Сурков отметил, что не стоит судить о прибыли группы на основе информации из СМИ.

«Во-первых, мы не знаем, от чего они получат гонорар - получат ли только с продажи билетов. Может быть, у этого концерта есть какой-то спонсор, или там есть какой-то фиксированный гонорар. Да, это востребованный реюнион. То, что гонорары музыкантов будут высоки, это очевидно. То, что многие состоятельные граждане захотят на это посмотреть, тоже очевидно. Мы не знаем, как у «Тату» шли дела. Может быть, они это время периодически выезжали на закрытые мероприятия. Очень часто бывает так, что и масс-медиа сознательно завышают гонорары отдельных звезд, а где-то звезды сами занижают свои реальные гонорары. 30 миллионов за большой статусный концерт - это высокая сумма, но статусный исполнитель может получать много. Но ведь это же получает не только он, а еще и команда, которая с ним работает. А у исполнителей типа «Тату» команда достаточно большая. Поэтому, если большой артист берет несколько миллионов гонорара, то это не значит, что он загребает себе все эти деньги», - рассказал он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что полноценного воссоединения группы «Тату» не произойдёт из-за отсутствия былой популярности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

