Российская делегация отправится на Евровидение 4 мая

Делегация из России отправится в Израиль для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение» 4 мая. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила руководитель отдела международных проектов дирекции международных отношений ВГТРК Екатерина Орлова.

Как напоминает RT, Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Первый полуфинал пройдёт 14 мая, второй — 16 числа. Финал состоится 18 мая. Нашу страну на песенном конкурсе представит Сергей Лазарев. Он исполнит композицию Scream.

Между тем, ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал телеканалу «360», что считает новую песню Лазарева «очень сильной», но усомнился в том, что она «будет доходчива для народа».

