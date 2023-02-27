ROCK FM запускает нашествие на радийный рынок Санкт-Петербурга
28 февраля в Санкт-Петербурге начинает свое вещание радио ROCK FM. Классика мировой рок-музыки возвращается на частоту 102,0 FM. В городе вновь появится радиоволна для поклонников зарубежного рока.
По мнению ведущих экспертов радиоиндустрии, впервые за последние годы популярная московская радиостанция выходит на радийный рынок Санкт-Петербурга и у неё есть все шансы на успех.
Так, академик Российской академии радио, генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева убеждена, что надо ловить волну:
«Радио, как отрасль медиаиндустрии, продемонстрировало неплохие показатели в 2022 году, поэтому, с точки зрения бизнес-стратегии, совершенно логично, что популярная в Москве радиостанция с уникальным нишевым контентом разворачивается в сторону Санкт-Петербурга, с его крупнейшими после столицы радиоохватами слушателей», - заявила Евгения Киселева "Национальной службе новостей".
При этом, по мнению академика РАР, именно классический рок, как основа музыкального контента, это единственная свободная ниша в Северной столице. С этой точкой зрения согласен и программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский:
«Санкт-Петербург не зря называют столицей «русского рока», но эта новообретенная традиция основана на непроходящей любви питерцев к классическому рок-н-роллу. Последние 10 лет на радиоволнах Северной столицы нельзя было услышать радиостанцию, играющую классический рок. Мы с удовольствием исправим это недоразумение!» - пообещал НСН Александр Фуковский.
По словам программного директора ROCK FM, последние годы его радиостанция активно прирастает аудиторией в Москве и еще в пяти городах России, но именно для искушенной питерской аудитории радиостанция готовит уникальные новые программы и оригинальный плей-лист, который не услышишь ни на одной другой радиоволне в стране. Слушатели в Санкт-Петербурге смогут также узнавать новые, ранее мало кому знакомые факты о музыкантах, их семьях, истории созданий – от обложки пластинок до знаменитых саундтреков с фирменной подачей в уникальном стиле ROCK FM.
Информационное и рекламное сопровождение новой питерской радиостанции будут осуществлять филиал «Нашего Радио» в Санкт-Петербурге и питерский канал «Радио РОКС», которому принадлежит данная радиочастота.
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