ROCK FM 95.2 продлевает новогодний марафон подарков
С 14 декабря и до 27 декабря на тех, кто слушает утреннее шоу DRIVE TIME на ROCK FM 95.2 и принимает участие в конкурсах радиостанции, обрушится целая лавина крутых подарков!
Среди них — рarty-системы Monster, коллекционные колонки, музыкальные центры, виниловые вертушки, грили, телевизор и многое другое. При этом участие в розыгрыше, как всегда — бесплатное, все что нужно — это дозвониться в эфир ведущему программы Бендеру и правильно ответить на вопросы, говорится в сообщении радиостанции.
Подробная информация о новогоднем марафоне подарков от ROCK FM — на страницах радиостанции в соцсетях, а также на сайте rockfm.ru.
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