Rock FM 95.2 порадует в новом сезоне новинками и проверенными рубриками

Rock FM 95.2 порадует слушателей премьерами программ в новом сезоне. Радиостанция в эфире уже 12 лет, но ей по-прежнему есть о чем рассказывать любителям рока. Пандемия коронавируса изменила весь мировой шоу-бизнес не только в худшую сторону - месяцы вынужденного заточения привели к творческому демографическому взрыву у ветеранов.

В новом сезоне мы дождемся альбомов не только от Scorpions, Uriah Heep и отдельно Кена Хенсли (он обещал целых два!), но и от Rolling Stones, Guns’N’Roses, Metallica и даже AC/DC! И все они освещаются радиостанцией Rock FM, каждая новость от отцов и классиков жанра немедленно попадает в эфир.

ROCK FM подготовила немало нового. Утреннее шоу «Драйв-Тайм»: в нем появились новые интерактивные игры «Чемодан рокера», «Рок в конверте» и «Музыкальный переводчик», а также рубрики «Саундтрек» (рок-классика в кино), «Примочка», «Контекст». Сохранились также уже полюбившиеся слушателям рубрики, которые достаточно свободно перемещаются по трем часам утреннего эфира. Шоу, как и всегда, ведет Бендер.

Привлекут внимание дневные рубрики: «Рок-пост», «Координаты рока», «Клан рокеров», «Теория большого взрыва». Спецпроекты: традиционный «Виниловый октябрь» с рассказами о старых и новых пластинках, юбилей Джона Леннона и сорокалетие его гибели. Юбилей Дэвида Гилмора, десятилетие ухода Гэри Мура. На время новогодних каникул намечена программа «Москва рок-н-ролльная».

И это еще далеко не все. Включайте ROCK FM 95.2 будет интересно!

