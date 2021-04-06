ROCK FM 95.2 отпразднует 14-летие в прямом эфире

Радиостанция ROCK FM 95.2 с 12 по 16 апреля отмечает свой 14-й День рождения и намерена дарить в эти дни музыку, подарки звездным гостям и слушателям.

Каждый день в утреннем шоу DRIVE TIME с 8:00 до 11:00 слушателей ожидают розыгрыши ценных призов и специальные гости. Станцию поздравят Сергей Мазаев, Максим Покровский, Гарик Сукачёв, Алексей Белов и Ольга Кормухина, Евгений Фёдоров группа Tequilajazzz, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин группа «Тараканы!», Нейромонах Феофан и многие другие звёздные рок-гости.

Обычно на свой День рождения радиостанция устраивает большой концерт с участием героев эфира — друзей станции. И, казалось бы, команду ROCK FM никто не может остановить, но всеобщие ограничения внесли свои коррективы в безумные планы радиостанции - будем веселиться в эфире.

Желаем радиостанции процветания и долгих лет жизни, ведь 14 лет — это даже не середина.

Радиостанция ROCK FM уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» формируют уникальный музыкальный облик радиостанции.

