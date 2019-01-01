Результатами шоу «Голос. Дети» займётся полиция





Брат финалистки седьмого сезона шоу «Голос» Рушаны Валиевой Ильгиз подал заявление в полицию на родителей участницы конкурса, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамово. Об этом пишет сайт KP.Ru.

Как рассказал адвокат Ильгиза Искандер Фахретдинов, в заявлении говорится о необходимости разобраться в ситуации с голосованием в финале телешоу, в частности выяснить покупали ли родители Микеллы голоса для её победы.

Напомним, ранее специалисты компании Group-IB подтвердили накрутку голосов в пользу Микеллы в финале «Голоса». Было установлено, что в поддержку Микеллы Абрамовой поступило более 38 000 фейковых СМС и звонков. Однако их организатор до сих пор не известен.

Фахретдинов уверен, что эти действия подпадают под статью 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Однако сама певица Валиева ничего о заявлении не знает.

«Да, у меня есть такой двоюродный брат, но я не в курсе ситуации, - ответила Рушана «КП». - Поэтому не могу комментировать событие», - заявила он в интервью изданию.

Стоит отметить,что в сети появилась фотография заявления, однако на ней нет отметки ОМВД Останкинского района Москвы, куда, по словам Фахретдинова, был подан документ.

