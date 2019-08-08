Режиссер фильма «Игла» побывает в гостях у «Подъемников» на «НАШЕм Радио»
15 августа во всех кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени пройдет показ фильма «Игла». Зрителям покажут отреставрированную версию картины режиссера Рашида Нугманова. Именно эта дата стала в 1990 году роковой для голоса поколения Виктора Цоя, благодаря которому фильм стал культовым.
В день показа ведущие «НАШЕго Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков вместе с Рашидом Нугмановым будут вспоминать персонаж «Моро» Виктора Цоя. Они также вспомнят о Ленинградском рок-клубе и культуре советского андеграунда, о философии и эстетике «Иглы».
Послушать эфир «Подъемников» можно на сайте www.nashe.ru, а посмотреть видео - в социальных сетях НАШЕго. «НАШЕ Радио» - партнер показа культового фильма «Игла».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве обвинил в своем преследовании Навального
- Прокуроры пресекут деятельность организаторов незаконных акций во время выборов
- Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
- Куклачев посоветовал не обращать внимания на породу кошки
- Кормухина назвала рецепт возрождения России