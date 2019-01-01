Ревякин готовит еще один сольный альбом

Дмитрий Ревякин готовит к выпуску новый сольный альбом. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что два года назад музыкант презентовал экспериментальную пластинку «Змееборец», и вот сейчас на сайте planeta.ru уже можно поддержать следующий проект. Подробности – только на НСН.

«Цикл традиционный, 12 пьес, название пока не придумано. Я думаю, мы придумаем его вместе со слушателями, если они активно будут участвовать в поддержке этого начинания. Хочу еще сказать, что следующий альбом – более песенный, там нет таких экспериментов, как декламация или жесткая музыка. Это будет более песенная, я бы сказал, гитарная работа, надеюсь, что она всем очень понравится», - сказал артист.

Напомним, группа «Калинов мост» – участник «НАШЕСТВИЯ 2019». Главное приключение года пройдет 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Приобрести билеты можно только на сайте nashestvie.ru.

