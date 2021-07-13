Рэперша из Украины отказалась сотрудничать с российскими музыкантами

Украинская рэперша Alyona Alyona заявила, что отказывается от сотрудничества с музыкантами из России, независим от их политических взглядов, сообщает портал «Украина.ру».

По словам артистки, такое решение она приняла из-за участившихся нападок националистов, которые напомнили ей о дуэте с группой «Каста», которая в 2015 году выступила в Крыму вместе с хип-хоп-исполнителем Рем Дигга.

Alyona Alyona напомнила, что участники российского коллектива неоднократно высказывались против аннексии Крыма и политики российских властей, однако позже решила вовсе прекратить какое-либо совместное творчество с артистами из России.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины, по представлению СБУ, внесло певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, сообщает RT. Позже фамилия артиста исчезла из чёрного списка.

