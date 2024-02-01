Рэпера 50 Cent поразил опасный трюк каскадера из России

Американский рэпер 50 Cent на своей странице в соцсетях поделился видео с недавним трюком каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева.

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Музыканта поразило, как россиянин проезжая на большой скорости на крыше автомобиля, перепрыгивает через нос самолета.

Репост видео на странице 50 Cent набрал за сутки более 12 миллионов просмотров, 250 тысяч лайков и почти девять тысяч комментариев.

Ранее стало известно, что звукозаписывающая компания BMG разорвет контракт с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его политических взглядов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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