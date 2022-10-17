Рэпер Слава КПСС рассказал об использовании его образа в романе Виктора Пелевина

Рэпер Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) заявил на странице соцсети, что стал прототипом героя нового романа писателя Виктора Пелевина.

По словам исполнителя, пару лет назад ему на почту начал писать «странный человек», предлагая деньги за интервью. Машнов уточнил, что издание, в котором журналист якобы работал, «прогуглить» не удавалось.

«Вопросы, которые он [журналист] задавал, были, мягко говоря, странными, как будто он не очень разбирается в теме...Спрашивал мое отношение к буддийской философии, истории, баттл-рэпу и т.п. Впоследствии эти интервью нигде не появились, а анонимный собеседник перестал отвечать», — написал рэпер.

Однако позднее, когда в сентябре вышел роман Пелевина KGBT+, Машнов обнаружил, что главного героя зовут Салават КГБТ и персонаж говорил «прямыми цитатами из той загадочной серии интервью». Рэп-исполнитель убежден, что в своем произведении писатель использовал его образ.

«Когда я читал этот текст, я, мягко говоря, был в приятном шоке! О большем признании я и не мог мечтать, честно говоря. Большое спасибо!» — резюмировал исполнитель.

Роман Виктора Пелевина «KGBT+» вышел в свет в конце сентября этого года. Как следует из аннотации, главным персонажем книги является «великий вбойщик KGBT+», «титан перформанса и духа».

«Это не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Это учебник успеха. Великий вбойщик дает множество мемосоветов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни», — так описывается сюжет романа.

