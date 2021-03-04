Рэп-дуэт HammAli & Navai распался

Участники российского рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев и Наваи Бакиров объявили о закрытии проекта, сообщает журнал «Popcake».

В интервью изданию Алиев и Бакиров рассказали, что добились в рамках проекта всего, чего хотели, поэтому решение разойтись было принято единогласно. При этом участники отметили, что остаются друзьями.

«Теперь у каждого своя дорога. Мы - не враги, а остаёмся друзьями и будем поддерживать друг друга», - заявили Алиев и Бакиров.

По словам артистов, на прощание они выпустят последний альбом и проведут совместный тур.

Дуэт HammAli & Navai был образован в 2016-м году. В арсенале коллектива такие хиты, как «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война» и другие.



Ранее о завершении совместного творчества заявили участники электронного дуэта Daft Punk Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, сообщает RT. Причину распада музыканты не объяснили.

