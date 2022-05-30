«Радиоточка НСН» снова дарит подписчикам коллекцию рок-винила
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает пять редких изданий рок-винила для своих подписчиков.
Это двойные альбомы музыкальной премии «Чартова Дюжина», а также сборники артистов, выступавших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». «Ночные снайперы», «ДДТ», «Чайф», «Ленинград», «Сплин», «Пилот», «Би-2» - вот далеко не полный список групп, чьи песни можно услышать на этих пяти релизах. Четыре из них – двойные альбомы, поэтому победитель получит в общей сложности девять пластинок.
Они были выпущены ограниченным тиражом и будут интересны не только поклонникам русского рока, но и коллекционерам.
Пластинки предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».
Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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