«Радиоточка НСН» снова дарит подписчикам коллекцию рок-винила

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает пять редких изданий рок-винила для своих подписчиков.

Это двойные альбомы музыкальной премии «Чартова Дюжина», а также сборники артистов, выступавших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». «Ночные снайперы», «ДДТ», «Чайф», «Ленинград», «Сплин», «Пилот», «Би-2» - вот далеко не полный список групп, чьи песни можно услышать на этих пяти релизах. Четыре из них – двойные альбомы, поэтому победитель получит в общей сложности девять пластинок.

Они были выпущены ограниченным тиражом и будут интересны не только поклонникам русского рока, но и коллекционерам.

Пластинки предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».

Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

