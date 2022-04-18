«Радиоточка НСН» разыгрывает винил среди подписчиков

Telegram-канал «Радиоточка НСН» снова разыгрывает для своих подписчиков уникальную коллекцию винила.

В этот раз это набор из четырех редких пластинок. Две из них – это двойные релизы музыкальной премии «Чартова Дюжина». Они были выпущены ограниченным тиражом, имеют уникальный номер и, конечно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила. Еще два релиза – это сборники артистов, выступивших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие».

На альбомах записаны хиты легендарных рок-музыкантов, в разные годы выступавших на сцене премии и фестиваля - «Сплин», «Би-2», «Ленинград» и многих других.

Пластинки любезно предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».

Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

