«Радиоточка НСН» разыгрывает винил среди подписчиков
Telegram-канал «Радиоточка НСН» снова разыгрывает для своих подписчиков уникальную коллекцию винила.
В этот раз это набор из четырех редких пластинок. Две из них – это двойные релизы музыкальной премии «Чартова Дюжина». Они были выпущены ограниченным тиражом, имеют уникальный номер и, конечно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила. Еще два релиза – это сборники артистов, выступивших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие».
На альбомах записаны хиты легендарных рок-музыкантов, в разные годы выступавших на сцене премии и фестиваля - «Сплин», «Би-2», «Ленинград» и многих других.
Пластинки любезно предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».
Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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