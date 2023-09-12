«Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографами Арбениной и «Арии»
12 сентября 202308:00
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» снова радует своих подписчиков и разыгрывает бесценный винил с автографами культовых музыкантов!
Как помните, не так давно к нам приходили в гости музыканты группы «Ария» - вокалист Михаил Житняков и гитарист Сергей Попов, а также Диана Арбенина, которые расписались на пластинках "Нашествие - 2017".
Пришло время отдать этот редчайший винил в добрые руки. В этот раз победителей будет двое.
Правила участия в розыгрыше читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru