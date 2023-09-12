«Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографами Арбениной и «Арии»

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» снова радует своих подписчиков и разыгрывает бесценный винил с автографами культовых музыкантов!

Как помните, не так давно к нам приходили в гости музыканты группы «Ария» - вокалист Михаил Житняков и гитарист Сергей Попов, а также Диана Арбенина, которые расписались на пластинках "Нашествие - 2017".

Пришло время отдать этот редчайший винил в добрые руки. В этот раз победителей будет двое.

Правила участия в розыгрыше читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

