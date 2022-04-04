«Радиоточка НСН» разыгрывает редкий рок-винил
Telegram-канал «Радиоточка НСН» снова разыгрывает для своих подписчиков уникальную коллекцию винила.
В этот раз это набор из пяти редких пластинок. Четыре из них – это двойные релизы музыкальной премии «Чартова Дюжина». Они были выпущены ограниченным тиражом, имеют уникальный номер и, конечно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила. Еще одна пластинка – это сборник артистов, выступивших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». В итоге победитель розыгрыша получит 9 пластинок.
На альбомах записаны хиты легендарных рок-музыкантов, в разные годы выступавших на сцене премии и фестиваля - «Сплин», «Би-2», «Ленинград» и многих других.
Пластинки любезно предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».
Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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