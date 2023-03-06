«Радиоточка НСН» разыгрывает пластинки к 8 марта
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» к Международному женскому дню устраивает для своих подписчиков новый розыгрыш.
Три счастливчика получат на 8 марта по редкой виниловой пластинке. На кону — два издания с оригинальной музыкой к кинофильмам "Раба любви" и "Обыкновенное чудо", а также пластинка с лучшими композициями Анны Герман. Винил выпущен ограниченным тиражом и может стать не только приятным дополнением к праздничному дню, но еще и занять достойное место на полке искушенного коллекционера.
Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- Марочко: ВСУ стягивают подкрепление на Купянском направлении
- Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
- В Турции заявили, что США и Британия против организации встречи Путина и Зеленского
- «Радиоточка НСН» разыгрывает пластинки к 8 марта
- СМИ сообщили о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за Артемовска
- Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена
- Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе под Белгородом
- В ЛДПР предложили продлить освобождение от налога на доходы с депозитов
- Louis Vuitton ответил на упрек Украины
- Бумажные платежки за ЖКУ заменят электронными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru