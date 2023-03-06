«Радиоточка НСН» разыгрывает пластинки к 8 марта

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» к Международному женскому дню устраивает для своих подписчиков новый розыгрыш.

Три счастливчика получат на 8 марта по редкой виниловой пластинке. На кону — два издания с оригинальной музыкой к кинофильмам "Раба любви" и "Обыкновенное чудо", а также пластинка с лучшими композициями Анны Герман. Винил выпущен ограниченным тиражом и может стать не только приятным дополнением к праздничному дню, но еще и занять достойное место на полке искушенного коллекционера.

Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

