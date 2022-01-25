«Радиоточка НСН» разыграет коллекцию редкого винила

Уникальную коллекцию винила разыгрывает для своих подписчиков Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В коллекции - набор из шести редких пластинок музыкальной премии «Чартова Дюжина». Все они были выпущены ограниченным тиражом более 10 лет назад, имеют уникальный номер и, безусловно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила.

На двойных альбомах записаны хиты легендарных рок-музыкантов, в разные годы выступавших на сцене премии - «Сплин», «Би-2», «Ленинград» и многих других. Пластинки любезно предоставлены заводом по производству винила «Винтаж Рекордз».

Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

