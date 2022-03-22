«Радиоточка НСН» разыграет 15 пластинок
Telegram-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает для своих подписчиков уникальную коллекцию винила.
В этот раз это набор из восьми редких пластинок. Пять из них – это двойные релизы музыкальной премии «Чартова Дюжина». Они были выпущены ограниченным тиражом, имеют уникальный номер и, конечно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила. Еще три пластинки – это сборники артистов, сыгравших в разное время на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». Два издания из трех имеют по две пластинки в конверте. Итого – победитель розыгрыша получит 15 пластинок.
На альбомах записаны хиты легендарных рок-музыкантов, в разные годы выступавших на сцене премии и фестиваля - «Сплин», «Би-2», «Ленинград» и многих других.
Пластинки любезно предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».
Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России
- Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России
- Серийное производство самолёта МС-21 запустят в 2024 году
- В Минтрансе назвали страны, чьи авиакомпании летают в Россию
- «Радиоточка НСН» разыграет 15 пластинок
- Клубы РПЛ договорились о расширении чемпионата до 18 команд
- Oriflame решила сократить ряд операций в России
- Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима
- Фридману предложили стать «лендлордом» и купить замок с тюрьмой под Калининградом
- В Совфеде предложили ввести государственную экспертизу школьных учебников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru