«Радиоточка НСН» разыграет 15 пластинок

Telegram-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает для своих подписчиков уникальную коллекцию винила.

В этот раз это набор из восьми редких пластинок. Пять из них – это двойные релизы музыкальной премии «Чартова Дюжина». Они были выпущены ограниченным тиражом, имеют уникальный номер и, конечно, представляют интерес не только для поклонников русского рока, но и коллекционеров винила. Еще три пластинки – это сборники артистов, сыгравших в разное время на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». Два издания из трех имеют по две пластинки в конверте. Итого – победитель розыгрыша получит 15 пластинок.

На альбомах записаны хиты легендарных рок-музыкантов, в разные годы выступавших на сцене премии и фестиваля - «Сплин», «Би-2», «Ленинград» и многих других.

Пластинки любезно предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».

Правила участия в конкурсе читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

