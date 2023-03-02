«Радиоточка НСН» раздает винил с автографами «Пикника»

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает для своих подписчиков три редких пластинки с автографом группы «Пикник».

Трое победителей получат по винилу с песнями артистов, выступавших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». Помимо «Пикника», на пластинке присутствуют группы, «Калинов мост», «Вячеслав Бутусов», «Чиж» и другие.

Издания были выпущены ограниченным тиражом и будут интересны не только поклонникам русского рока, но и коллекционерам, а с автографами Эдмунда Шклярского и Марата Корчемного из группы «Пикник» - становятся просто бесценными.

Пластинки предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».

Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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