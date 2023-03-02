«Радиоточка НСН» раздает винил с автографами «Пикника»
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает для своих подписчиков три редких пластинки с автографом группы «Пикник».
Трое победителей получат по винилу с песнями артистов, выступавших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». Помимо «Пикника», на пластинке присутствуют группы, «Калинов мост», «Вячеслав Бутусов», «Чиж» и другие.
Издания были выпущены ограниченным тиражом и будут интересны не только поклонникам русского рока, но и коллекционерам, а с автографами Эдмунда Шклярского и Марата Корчемного из группы «Пикник» - становятся просто бесценными.
Пластинки предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».
Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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