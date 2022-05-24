«Радиоточка НСН» раздает подписчикам уникальный рок-винил
24 мая 202215:20
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» снова разыгрывает уникальную коллекцию рок-винила для своих подписчиков.
Это двойные альбомы музыкальной премии «Чартова Дюжина», а также сборники артистов, выступавших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». Среди них «Ночные снайперы», «ДДТ», «Чайф», «Ленинград», «Сплин», «Пилот», «Би-2» и другие.
Победитель получит набор из 9 пластинок в пяти редких релизах. Они были выпущены ограниченным тиражом и будут интересны не только поклонникам русского рока, но и коллекционерам.
Пластинки предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».
Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru