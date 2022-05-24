«Радиоточка НСН» раздает подписчикам уникальный рок-винил

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» снова разыгрывает уникальную коллекцию рок-винила для своих подписчиков.

Это двойные альбомы музыкальной премии «Чартова Дюжина», а также сборники артистов, выступавших на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие». Среди них «Ночные снайперы», «ДДТ», «Чайф», «Ленинград», «Сплин», «Пилот», «Би-2» и другие.

Победитель получит набор из 9 пластинок в пяти редких релизах. Они были выпущены ограниченным тиражом и будут интересны не только поклонникам русского рока, но и коллекционерам.

Пластинки предоставлены заводом по производству винила «Ультра Продакшн».

Правила участия в розыгрыше читайте в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Радиоточка НСНВинил
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