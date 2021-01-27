Радиостанция Rock FM отметит в пятницу день Фила Коллинза

Певцу и музыканту Филу Коллинзу в субботу, 30 января, исполняется 70 лет.

Весь день в эфире «Рок ФМ» 29 января будут рассказывать о жизни Фила Коллинза, карьера которого в шоу-бизнесе началась 56 лет назад, если считать с момента его участия в битловском фильме «A Hard Day’s Night». Дальше была первая группа Flaming Youth, участие в телесериалах и запись на альбоме Джорджа Харрисона «All Things Must Pass».

В 1970 году Фил попадает в группу Genesis, с которой связана большая часть его творчества, а в 1975-м становится ее фронтменом.

На рубеже 1980-х Коллинз вместе со звукорежиссером Хью Пэдхемом придумывают новый способ записи барабанов — тот самый, который ассоциируется у нас теперь со звуком 80-х годов.

В 1982 году начинается его сольная карьера, и первый же альбом становится триумфом, тогда же он начинает продюсировать других артистов.

Его биография включает в себя кинороли, оскароносные саундтреки, стадионные концерты по всему миру с Genesis и сольно, а также многочисленные драмы в личной жизни, алкоголизм и лечение от него, а потом и болезни, лишившие великого барабанщика возможности играть, да и просто стоять на ногах.

Но старина Фил по-прежнему в строю, и в эти дни группа Genesis активно репетирует, готовясь к осеннему туру по Великобритании.

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