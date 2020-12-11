Радио ROCK FM запустит новогодний марафон подарков
Радиостанция ROCK FM запускает новогодний марафон для слушателей утреннего шоу DRIVE TIME.
Все любители качественной музыки с 14 по 25 декабря смогут принять участие в конкурсах и выиграть множество ценных подарков. Среди новогодних сюрпризов от ROCK FM — рarty-системы Monster, коллекционные колонки, музыкальные центры, виниловые проигрыватели, телевизор и многое другое.
Слушателям радиостанции нужно лишь дозвониться в эфир шоу DRIVE TIME и правильно ответить на вопросы ведущего программы Бендера. Участие в розыгрыше от ROCK FM, как всегда, бесплатное.
По словам программного директора ROCK FM Александра Фуковского, уходящий год был непростым. Фуковский отметил, что ведущие и аудитория ROCK FM провели 2020 год вместе, хоть и по разные стороны радиоприёмника, и поскольку год не баловал радостными событиями, радиостанция решила сама порадовать своих слушателей и подарить им праздник.
Подробная информация о новогоднем марафоне подарков от ROCK FM — на страницах радиостанции в соцсетях, а также на сайте rockfm.ru.
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