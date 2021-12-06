ROCK FM устроит новогодний марафон подарков

В преддверии Нового года радиостанция ROCK FM 95.2 проведет в эфире Новогодний Музыкально-Инструментальный Марафон подарков.

Каждый будний день с 6 по 24 декабря утром, днем и вечером ведущий Бендер будет задавать вопросы по истории рок-музыки. Ответы слушателей будут приниматься через форму обратной связи «Значок конверта» на сайте радиостанции.

Победителей ждут новогодние рок-подарки: виниловые проигрыватели, электро- и бас-гитары, и настоящая барабанная установка.

Знаете чужую музыку? Готовьтесь играть свою!

Подробная информация на сайте и в социальных сетях радиостанции.



