ROCK FM устроит новогодний марафон подарков
В преддверии Нового года радиостанция ROCK FM 95.2 проведет в эфире Новогодний Музыкально-Инструментальный Марафон подарков.
Каждый будний день с 6 по 24 декабря утром, днем и вечером ведущий Бендер будет задавать вопросы по истории рок-музыки. Ответы слушателей будут приниматься через форму обратной связи «Значок конверта» на сайте радиостанции.
Победителей ждут новогодние рок-подарки: виниловые проигрыватели, электро- и бас-гитары, и настоящая барабанная установка.
Знаете чужую музыку? Готовьтесь играть свою!
Подробная информация на сайте и в социальных сетях радиостанции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- «Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды
- Кремль отреагировал на информацию об «агрессивных санкциях» США
- ROCK FM устроит новогодний марафон подарков
- ЦБ предписал WebMoney приостановить операций
- США и ЕС собрали «агрессивный пакет» санкций против РФ
- Индия и Россия запустили совместное производство 600 тыс. автоматов Калашникова
- Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году
- Песков предложил решение конфликта между Киевом и Донбассом
- «Были и будут территорией России»: Трутнев о статусе Курил
- Врач заявил, что переносимость вакцины не зависит от группы крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru