Радио Jazz запускает голосование премии «Все цвета джаза»
Радио Jazz запускает голосование премии «Все цвета джаза»!
Каждый желающий может стать участником музыкальной истории и самостоятельно выбрать лучшего из лучших за 2021-2022 годы в номинациях: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года» и «Музыкант года».
Голосование продлится с 31 октября по 20 ноября. Проголосовать может любой желающий, но не чаще одного раза в сутки.
С 21-го ноября по 27 ноября, каждый день в эфире Радио Jazz будут объявляться победители в каждой из номинаций.
А вечером 27 ноября на Радио Jazz состоится заключительный концерт премии в котором выступят пианист Даниил Крамер, коллектив Real Jam Jazz Band, и, Фонограф Джаз Бэнд под управлением Народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина, а также Джаз-оркестр Георгия Гараняна, группа ШУУ, Сергей Головня и его новый проект «GOLOVNY».
Ведущими концерта станут джазовая певица Мариам Мерабова и радиоведущий Дмитрий Ленский. Главным событием предстоящего праздника станет объявление победителя в номинации «За вклад в развитие джазовой музыки».
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