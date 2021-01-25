Радио JAZZ запускает авторскую программу Мериам Мерабовой

С понедельника, 25 января, Радио JAZZ 89.1 FM запускает новую еженедельную авторскую программу «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ». Ее гостями станут как признанные звезды джазовой сцены, так и пока неизвестные молодые музыканты, а также продюсеры, организаторы фестивалей и директора концертных площадок. Они будут рассказывать о самых громких премьерах и новых трендах в мире джаза.

Ведущая программы «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ» - джазовая певица Мариам Мерабова.

«Программа «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ» - это откровенный разговор о самом важном, что происходит сегодня в мире джаза», - отметила она.

Программа будет выходить в эфир по понедельникам в 21.00.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

