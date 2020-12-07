Радио JAZZ разыграет поездку на Мальдивы
Радио JAZZ 89.1 FM объявило о запуске новогоднего конкурса для слушателей с розыгрышем поездки на Мальдивы.
Победитель получит ваучер на пять дней на отдых на двоих в обновлённом отеле OZEN RESERVE категории ultra-luxury на мальдивском острове Болифуши. Туда путешественников из аэропорта доставят на круизной яхте.
Розыгрыш приза уже стартовал. С 7 по 24 декабря в утреннем, дневном и вечернем эфире радиостанции прозвучат тематические вопросы. В списки возможных финалистов розыгрыша будут ежедневно переходить первые 10 правильных ответов, их список разместят на сайте radiojazzfm.ru.
Десять победителей предварительного этапа с наибольшим количеством правильных ответов получат возможность побороться за главный приз в финальном розыгрыше 25 декабря.
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