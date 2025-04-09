Радио JAZZ приглашает ценителей музыки в круиз «Джаз на воде»

Совместный проект «Джаз на воде» Флотилии «Рэдиссон Ройал» и Радио JAZZ 89.1 FM каждый четверг собирает любителей джаза на водную прогулку по Москве-реке.

10 апреля поклонники джаза смогут отправиться в увлекательный музыкальный круиз на яхте. В программе — живое выступление легендарного Jazz Dance Orchestra под руководством Вадима Зайдина. Именно он первым в России начал переаранжировать популярные хиты в джазовом стиле, создав новую музыкальную тенденцию. Коллектив уже переработал около 150 известных песен, сделав их звучание необычным, оригинальным и совершенно неузнаваемым.

На ближайшее выступление уже в этот четверг всех меломанов пригласила участница команды Jazz Dance Orchestra Ксения Бельская:

«Мы будем счастливы выступать в рамках такого уникального и атмосферного проекта как «Джаз на воде» и подготовили для вас программу из популярных и легендарных песен, которые прозвучат в джазовом настроении и с джазовом характером. Мы ждём всех ценителей джаза и любителей водных прогулок», – сказала Ксения.