Радио JAZZ представляет юбилейные концерты Guru Groove Foundation

30 и 31 мая при информационной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM лауреаты крупнейших фестивалей страны, нестандартный российский инди-коллектив Guru Groove Foundation отметит своё десятилетие двумя уникальными аудио-визуальными представлениями в купольном театре Атма360° на территории Зеленого театра Стаса Намина.

Guru Groove Foundation - музыкальный коллектив, образованный в 2009 году благодаря инициативе трех его участников: Татьяны Шаманиной, frontwoman группы, лауреата международных вокальных конкурсов, саксофониста Егора Шаманина и саунд-продюсера Геннадия Лагутина.

На прошлой неделе GGF удивлял гостей премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» программой Re:Cover, исполнив на сцене в Саду «Эрмитаж» свои лучшие композиции в электро-акустических аранжировках с одноименного альбома.



