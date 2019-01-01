Радио JAZZ представляет юбилейные концерты Guru Groove Foundation
30 и 31 мая при информационной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM лауреаты крупнейших фестивалей страны, нестандартный российский инди-коллектив Guru Groove Foundation отметит своё десятилетие двумя уникальными аудио-визуальными представлениями в купольном театре Атма360° на территории Зеленого театра Стаса Намина.
Guru Groove Foundation - музыкальный коллектив, образованный в 2009 году благодаря инициативе трех его участников: Татьяны Шаманиной, frontwoman группы, лауреата международных вокальных конкурсов, саксофониста Егора Шаманина и саунд-продюсера Геннадия Лагутина.
На прошлой неделе GGF удивлял гостей премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» программой Re:Cover, исполнив на сцене в Саду «Эрмитаж» свои лучшие композиции в электро-акустических аранжировках с одноименного альбома.
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