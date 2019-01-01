Радио JAZZ отмечает 120-летие Дюка Эллингтона

29 апреля 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения Дюка Эллингтона (1899-1974). В этот знаменательный день накануне празднования Международного дня джаза в эфире Радио JAZZ 89.1 FM в течение дня будут звучать композиции из репертуара легендарного джазового музыканта XX века.

Биография Эллингтона – это история джазовых оркестров в Америке. Талант джазового композитора и пианиста сочетался с постоянным стремлением к совершенству. Неповторимая элегантность принесла ему псевдоним Дюк (по-английски «герцог»).

Эллингтон создал первые образцы концертной джазовой музыки, стал автором масштабных произведений, пронизанных подлинным симфонизмом, отмеченным богатством оркестровых красок, изысканностью палитры, глубиной мысли.

Все его наследие - от знаменитой пьесы «Ночь в Гарлеме» до большой композиции «Черные, коричневые и бежевые», музыки к спектаклю «Мой народ» и к хореографическому спектаклю «Река» - посвящено своему народу и его истории.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

